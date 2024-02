Alt skal spændes godt fast, men det er heldigvis relativt hurtigt overstået igen.

Emnet er de kraftige vindstød, der har direkte kurs mod Danmark.

Mette Wagner er vagthavende meteorolog ved DMI. Hun siger:

»Det bliver en hurtigløber, som hele Danmark kommer til at mærke. Den går i land ved 2-tiden i nat mod vest, og så forlader den det nordjyske cirka klokken 12 fredag.«

Torsdag aften ligger lavtrykket i den Engelske Kanal.

»Det ser ud til, at det bliver værst i Vadehavet og i Kattegat, hvor der kan komme vindstød af orkanstyrke. I resten af Danmark kan der komme vindstød af stormstyrke. Det kan også være, at varslet bliver opgraderet i løbet af aftenen,« siger den vagthavende meteorolog.

Trafikken kan flere steder i landet blive ramt.

Sund og Bælt melder ud, at størst risiko for lukning af Storebæltsbroen vil forekomme i perioden fra klokken 4 til 7 fredag morgen.

Allerede når middelvinden når op over 10 m/s er det forbudt for påhængskøretøjer under 750 kg at passere Storebæltsbroen

Sund og Bælt råder folk til at følge trafikinformationen nøje, da vindprognosen kan ændres med kort varsel.

Hos Banedanmark har man også meldt ud om vejret:

»Passagerer og pendlere, der skal rejse med tog i morgen tidlig skal være opmærksomme på, at togtrafikken kan være påvirket over store dele af Jylland, Fyn og flere steder på Sjælland.«

Flere steder i Jylland vil der blive kørt tog med timedrift på grund af vejret.

Der vil også afgå færre tog fra København mod Fyn og Jylland frem til klokken 9 tirsdag morgen.

Rejsende opfordres til at tjekke Rejseplanen.