Blæst. Kulde og vindstød af stormstyrke.

Og så måske et strejf af noget, der minder om sne.

De kommende 24 timer bliver med DMIs ord »et spændende vejrdøgn.«

»Det bliver en blæsende dag for alle. Det gælder om at holde godt fast på cyklen,« lyder det tidligt torsdag morgen fra vagthavende meteorolog Mette Wagner.

Allerede fra morgenstunden rusker det godt i træer og blade mange steder, og på flere broer er der advarsler om kraftig vind.

Den tager til i løbet af dagen, når kold luft trækker ned over landet, forklarer hun.

Det giver kulde og hård vind til kuling. I det nord- og vestjyske er der risiko for vindstød af stormstyrke.

»Vores prognoser skifter meget, så det er lidt usikkert, hvor kraftigt det bliver. Men sikkert er det, at det bliver en meget, meget blæsende dag med en stødende vind. Uanset hvor i landet, man befinder sig,« siger Mette Wagner.

Hertil kommer lokale varsler om risiko for forhøjet vandstand i Issefjorden og området omkring Lillebælt, men ifølge meteorologen bliver det ikke noget, der minder om stormflod.

Til gengæld bliver det koldt. Temperaturerne falder til sølle tre til fem grader, og sammen med den kraftige vind vil det føles endnu koldere.

»Det bliver koldt. Meget koldt,« siger den vagthavende meteorolog, som sammenligner med de forholdsvis lune temperaturer, vi har haft den seneste tid.

På den positive side fremhæver Mette Wagner dog, at der flere gange i løbet af torsdagen bliver mulighed for at se solen.

Natten til fredag lægger vinden sig, og temperaturen kommer ned omkring frysepunktet.

»Og der kan kommer byger, som måske får et vinterligt islæt med sne og slud. Men det er altså ikke noget, der bliver liggende,« understreger Mette Wagner.

Bygerne kan også være med hagl, og i det tilfælde kan der være risiko for glatte veje fredag morgen.