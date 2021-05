Vejret pinsesøndag var ikke noget at råbe hurra for, men bare rolig. For 2. pinsedag mandag bliver det en anelse bedre, men kun for nogle dele af landet: »Mandag deler vi landet op i to,« siger Henning Gisselø, vagtchef ved DMI.

Og med det mener han, at den vestlige del af Danmark får skyer og regn med omkring 15 grader, mens den østlige del får kig til solen og op mod 18 grader.

Det er derfor en forskel, som er til at mærke. Selvom det er svært at trække en linje ned gennem Danmark, vurderer meteorologen, at vejret deler sig omkring Fyn.

På en helligdag, hvor det for halvdelen af Danmark lysner op, vil nogen måske håbe på grillvejr. Men her trækker Henning Gisselø længe på svaret.

»Man forlanger ikke så meget, når det har været dårligt vejr i lang tid, men det bliver lidt blæsende i morgen.«

»Har man læ, kan man godt grille.«

Herfra bevæger det danske forårsvejr sig igen over i et ubeslutsomt lune. Vi starter med tirsdag, onsdag og til dels også torsdag.

Store dele af næste uge bliver nemlig præget af skyer og regnfulde perioder med op mod 15 grader.

Til gengæld stabiliserer vejret sig frem mod næste weekend. Her er det en anelse usikkert, men DMI håber på mere sol.

»Meteorologer har også lov til at håbe. Vi må snart have noget sommervejr på banen, og det prøver vi at få frem,« siger Henning Gisselø.

For med de optimistiske briller kan han nemlig forudse en pæn weekend, hvor temperaturen kan snige sig op til 20 grader.