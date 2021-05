Drømmer du om at se pinsesolen danse, skal du huske en varm sweater og en paraply.

Vejret den kommende weekend bliver nemlig en trist og våd affære med en hel del skyer og regn.

Det fortæller vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Dan Nilsvall.

»Pinsen bliver en våd historie. Der er ikke så meget positivt at sige om det. Men de heldige kan måske få lidt sol søndag,« fortæller han og tilføjer, at det ikke bliver noget med at sidde i haven med en kop kaffe, og at grill-entusiasterne nok skal tage godt med tøj på.

Når jeg kikker ud gennem vinduet her på DMI, tænker jeg sommer, men det kølige vejr fortsætter med temp. kun op mellem 10 og 15 grader. I løbet af dagen kommer der også byger mange steder , men i de sydlige egne og på Bornholm holder det nok tørt det meste af dagen. pic.twitter.com/QpdXuz238q — DMI (@dmidk) May 20, 2021

»Pinsesolen kan sagtens danse, men ikke på den varme måde. Det bliver trist og køligt vejr, men vi kan jo sagtens få nogle dejlige dage alligevel,« trøster han.

»Det gælder bare om at tage noget varmt tøj på.«

Heller ikke de to sidste hverdage før pinse har Dan Nilsvall meget opløftende at sige om rent vejrmæssigt.

»Her til morgen (torsdag, red) er der enkelte byger hist og her i det jyske, og efterhånden bevæger de sig til den østlige del,« siger han og forudser en torsdag, hvor bygerne passerer forbi, men hvor solen også vil bryde igennem.

Husk paraplyen de kommende dage. Pinsen bliver nemlig en kølig og våd affære. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger Vis mere Husk paraplyen de kommende dage. Pinsen bliver nemlig en kølig og våd affære. (Arkivfoto) Foto: Henning Bagger

»I løbet af eftermiddagen bliver det opholdsvejr, og vi kan afslutte torsdagen med en del sol.«

Temperaturmæssigt er der dog ikke meget at komme efter, understreger han. Sølle 14 grader bliver det til.

Natten til fredag rammer et frontsystem Danmark med regn især i den vestlige del af landet, som breder sig til resten af landet i løbet af fredagen.

For bare tre år siden oplevede vi en maj med mellem 25 og 30 grader, fortæller meteorologen. I år ligger vi og roder rundt omkring 10 til 15 grader.

»Præcis som maj i år har været indtil nu, så får vi også en kølig afslutning på måneden med bygevejr. Man kan sagtens være heldig og få lidt sol også, men temperaturerne ligger virkelig i den lave ende,« siger Dan Nilsvall.

Selvom der ikke er udsigt til stabilt højtryksvejr noget sted i de prognoser, han kigger på lige nu, så beroliger han med, at varmen nok skal komme. På et eller andet tidspunkt.

»Det kan vi da håbe på. Men der findes ingen garantier,« siger han.