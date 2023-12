En front og dens hastighed.

De to ting kan blive meget afgørende for, hvordan nytårsvejret ender med at blive i aften - og for hvem der kan skyde det nye år ind i tørvejr.

Det forklarer meteorolog Anja Drost Bodholdt i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside på årets sidste dag.

Det er samtidig en dag, der har lagt ud med mange skyer over landet samt lidt regn rundt omkring.

Nytårsvejret bliver i år både blæsende og en overgang temmelig vådt . Koldfronten er på vej mod Danmark med regn og efterfølges af byger. Læs mere her https://t.co/Zc2k8QlqHB for yderligere detaljer. Godt nytår til alle fra os her på DMI pic.twitter.com/CiM5mfsQ02 — DMI (@dmidk) December 31, 2023

»Som timerne går, vil en front med udbredt regn trække op over landet fra sydvest, og det betyder altså desværre, at det er en temmelig våd eftermiddag og nytårsaften, vi kan se frem til,« lyder beskrivelsen fra meteorologen.

Dog kan det i løbet af aftenen begynde at blive tørt igen i den sydlige del af landet - men der kan fortsat komme enkelte byger.

»Hvor stor en del af landet, der vil opleve tørvejr klokken 24, når det nye år skal skydes ind, afhænger af, hvor hurtigt fronten bevæger sig op over landet,« forklarer Anja Drost Bodholdt.

Som prognosen ser ud lige nu, vil der kunne ligge noget regnvejr over den nordlige og nordvestlige del af Jylland, når klokken rammer midnat, mens der også kan være regn over Nordsjælland, Vestkysten og Bornholm.

Derudover tager vinden også til i løbet af dagen - men når vi kommer frem til aftentimerne, ser den ud til at lægge sig en smule.