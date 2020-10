Den kommende uge bliver en våd omgang klassisk, dansk efterårsvejr.

Mandag skal man være ekstra opmærksom på.

Det fortæller vagtchef hos DMI Jesper Eriksen til B.T.

»Mandag skal danskerne holde ekstra godt øje med vejrudsigten. Der kan komme en varsling ud om lokale skybrud og tordenbyger,« siger Jesper Eriksen.

Mandagen starter ellers flot, men ud på slutningen af eftermiddagen vil den sydlige del af Danmark få kraftige regnbyger, hvor der i nogle af dem vil være risiko for torden og hagl.

De byger vil i løbet af aftenen trække længere nordpå. Nordjylland vil slippe for de kraftige regnbyger, men resten af Danmark er i risikozonen for at blive ramt af de her lokale skybrud i løbet af mandag aften, mener Jesper Eriksen.

Tirsdag til torsdag vil været være ustadigt med både sol og byger.

Temperaturen i næste uge vil ligge omkring 15 grader i dagstimerne, og om natten kan temperaturen kom ned mellem seks og 12 grader.

Fredag til søndag er det fortsat meget usikkert, hvordan vejret bliver, men noget tyder på, at der kommer forholdsvis kraftig blæst, og det udstadige vejr fortsætter med både sol og byger.