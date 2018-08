Natten til tirsdag helt frem til tidlig tirsdag morgen kan store dele af landet blive ramt af skybrud. Det oplyste DMI mandag formiddag, og den melding holder man fast i mandag aften. Desværre kan DMI ikke oplyse, hvor det bliver værst.

»Bygecellerne er ligesom popcorn, der popper i en gryde. De er svære at have med at gøre, og det er svært at forudsige, hvor den næste byge lige kommer. Det svarer til, at man skal forudsige, hvilket popcorn der popper først,« fastslår vagthavende meteorolog Frank Nielsen.

Han fortæller, at bygerne med stor sandsynlighed kommer til at ramme den sydlige del af landet mellem 02.00-04.00, og nedbøren kan fortsætte med at sile ned helt til 07.00-08.00 tiden om morgenen. Men om det så lige rammer eksempelvis Holbæk eller København hårdest, kan Frank Nielsen ikke spå om.

DMI risiko for kraftig regn og skybrud. : https://t.co/HsShtHFM2H pic.twitter.com/JWMiDDddsK — DMI (@dmidk) 13. august 2018

Der er risiko for, at der falder mellem 25-35 mm regn i den pågældende periode. Hvorvidt det hele falder i en stor byge på kort tid eller over lidt længere tid fra forskellige byger kan han heller ikke fastslå på nuværende tidspunkt.

»Der er potentiale til, at der kommer nogle gedigne byger, men andre kan det gå helt udenom,« siger han og kommer med denne anbefaling:

»Hvis man ved, at man bor et sted, hvor der kan opstå problemer i forbindelse med store mængder nedbør, så skal man nok gardere sig lidt.«