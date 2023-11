»I'm dreaming of a white Christmas. Just like the ones I used to know.«

Sådan lyder det i en klassisk julesang – men det er ikke så tit, at drømmene om en hvid jul ender med at gå i opfyldelse. Men måske kan det ske i år.

I hvert fald kan der muligvis opstå noget 'vinterligt vejr' frem mod jul.

Sådan lyder det den seneste månedsprognose, som er udarbejdet af langtidsmeteorolog Steen Hermansen ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Før vi kommer hen til jul og nytår, kaster vi dog lige et blik på, hvordan vejret ifølge prognosen ser ud til at blive de kommende uger.

I næste uge – uge 48 – forventes 'relativt kold luft' at strømme ned over os fra nordlige retninger.

»Det giver pænt kig til solen, men også enkelte byger, der kan være med slud, sne eller tøsne,« lyder det i Steen Hermansens prognose:

»Skulle det blive til et lokalt snedække, så vil det kun være i en relativt lille del af landet, og det vil så hurtigt smelte igen.«

Ugen efter – uge 49 – ser også ud til at blive en kold affære.

Særligt først på ugen, hvor vi ser ud til at befinde os 'på den kolde side' af en polarfront 'med beherskede temperaturer, pæn plads til solen de fleste dage og spredte byger, stedvist med hvidt i'.

Mod slutningen af ugen kan der blive plads til lidt lunere luft, forbigående regn og lidt kig til solen.

Det 'relativt milde' vejr forventes også at kunne fortsætte i uge 50.

»Når fronter passerer landet, må vi indstille os på skyer og ustadigt vejr med regn og blæst, men indtil videre er det for tidligt at sige, om temperatur og nedbør vil afvige væsentligt fra, hvad vi plejer at opleve,« lyder det i prognosen.

Og dermed er vi fremme ved juleugen og nytår.

Her noterer langtidsmeteorolog Steen Hermansen, at prognoserne 'som vanligt er meget usikre, når vi kigger så langt ud i fremtiden'.

Nogle prognoser indikerer overvejende mildt vejr med flere fronter, mens det ifølge andre prognoser tyder på tørvejrsdage med koldere luft.

»I øjeblikket virker det mest sandsynlige scenarie at være, at perioden begynder med relativt mildt og ustadigt vejr, men at et højtryk nord eller øst for Danmark efterhånden vil få mere tør og kold luft til at strømme ned over os. Det kan måske give os lidt håb om mere vinterligt vejr frem mod jul,« forklarer Steen Hermansen.