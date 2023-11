En frontzone, der lige nu ligger over England, har i øjeblikket retning mod os.

Og den kommer til at præge, hvordan vejret kommer til at udvikle sig i løbet af dagen.

Det forklarer den vagthavende meteorolog Mette Wagner fra Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

Dagen begynder med spredte byger, mens der i Nordjylland kan være stedvis tåge.

»Men det er noget, der hurtigt bevæger sig væk og forsvinder igen,« siger Mette Wagner:

»Ellers ligger der ude over England en frontzone, som har retning mod os. Den påvirker ved, at vi i løbet af eftermiddagen får skyer ind over os.«.

De skyer bringer regn med sig.

I løbet af dagen bevæger fronten sig langsomt mod øst, og den når nok frem til de østligste egne i aften- og nattetimerne.

»Så dagen vil være præget af mange skyer på himlen,« forklarer Mette Wagner fra DMI.

Dog kan der også komme lidt sol.

I hvert fald 'i ny og næ og hist og pist', som meteorologen formulerer det.

Det er derfor også svært at sige, hvor i landet man kan have de bedste solchancer:

»For man skal være heldig, for der er rigtig mange byger på himlen, og det er kun lige, hvis der er en lille opklaring. Det er ikke store område, det er mere sådan, at man lige kan skimte solen,« forklarer Mette Wagner:

»Især senere på dagen, hvor der kommer højereliggende skyer, bliver der lukket ned for solen igen.«

Kigger vi længere frem og ser på vejret de kommende dage, så kan det beskrives med ét ord:

Ustadigt.

»Når fronten har passeret os, bliver vejret ustadigt igen. Heldigvis ikke med de store nedbørsmængder, så vandløbene bliver mere plaget. Det ser det ikke ud til på nuværende tidspunkt,« fortæller meteorologen.