»Det kommer nok til at holde lidt hårdt.«

Den seneste tid har vejret skabt flere udfordringer for os, og det fortsætter det med endnu engang at gøre fredag.

Det skyldes dog ikke så meget den front, der rammer landet fra syd med snevejr i løbet af fredagsdøgnet.

Det skyldes, at det sker i kombination med tiltagende blæst fra øst.

De to ting giver os nemlig både nedbør fra oven og vandpres fra Østersøen – og det kan skabe 'noget knas', som den vagthavende meteorolog ved DMI Trine Pedersen formulerer det.

Før vi kommer til det, får vi dog torsdag lige et lille pusterum.

I øjeblikket befinder resterne af det snevejr, der onsdag aften og natten til torsdag er faldet ned over store dele af landet – især i Midt- og Nordjylland, hvor der er kommet omkring fem centimeter – sig over Bornholm, hvor der passerer i løbet af morgenen.

»Ellers klarer det egentlig op, så der til det meste af landet vil komme nogen sol,« forklarer Trine Pedersen.

Det kan ind i mellem dukke lidt slud- og snebyger op, men det vil primært være først på dagen, det kan ske.

»Det vil formentlig tynde mere og mere ud i det ud på dagen, mens der ikke er så meget vind. Så sammen med den her plads til solen regner jeg egentlig med, at torsdag bliver en ganske flot dag,« siger meteorologen.

Men natten til fredag begynder vinden så at tiltage fra øst.

»Vi står nok også fredag morgen op til, at der er overskyet i hele den sydlige del af landet,« forklarer Trine Pedersen.

Op ad formiddagen vil en front med snevejr brede sig op over os sydfra.

»Det her snevejr bevæger sig stille og roligt op igennem landet, og fredag aften dækker det nok hele den sydlige del af landet, mens Vendsyssel og den nordligste del af landet nok ikke har nedbør endnu.«

Fordi temperaturen er lidt over frysepunktet og er varmest mod syd, vil snevejret i den sydlige del af landet godt kunne 'slå over i noget slud eller sjap'.

Generelt ser det ud til, at der kan falde en til fem centimeter sne – meget lokalt kan der falde fem-ti centimeter de steder, hvor der kommer mest.

Det bringer os frem til de udfordringer, vejret bringer med sig.

»Det begynder at blæse ret meget fra øst. En jævn til hård vind, som ude som kysterne kan være op til kuling,« forklarer Trine Pedersen.

»Så vi får både nedbør fra oven, og så får vi også vand, der presses ind fra Østersøen ved de sydlige kyster omkring Sjælland og Fyn og ind mod Sønderjylland.«

De to ting kan skabe problemer.

»Jeg vil ikke sige, at vi får meget kritisk høj vandstand, men kombineret med al det vand, vi allerede har fået – hvor vi har en masse årer, der gerne vil af med en frygtelig masse vand ud i Østersøen – så kommer det nok til at holde lidt hårdt, fordi det så kommer til at presse på med havvand den anden vej,« fortæller meteorologen og forklarer, at der måske kan opstå 'noget knas' fredag og natten til lørdag.

»Så den her vandpantomime, den fortsætter altså.«