Det forrygende maj-vejr slog ikke bare solskinsrekord. Det var så godt, at du ikke skal forvente noget lignende i din levetid.

Det skriver DMI.

»Tager vi hensyn til den generelle opvarmning, så vil en maj som i år optræde hvert 400. år. Ignorerer vi den generelle opvarmning og insisterer på et stabilt klima, så kommer en maj som i år kun igen med meget længere end 1.000 års mellemrum,« forklarer seniorforsker ved DMI, Torben Schmith.

Maj 2018 endte med et temperaturgennemsnit på 15 grader og er dermed den klart varmeste, der er målt i de 145 år, hvor DMI har registreret temperaturer over hele landet. Den næstvarmeste maj var hele 1,2 grader koldere og i gennemsnit har sidste forårsmåned været 4,2 grader køligere i perioden 1961-1990.

Samtidig er dette års sommerlige og solrige maj noget af en kontrast til maj i 2017, som var en af de ringeste i mands minde.

Der har været run på de danske strande i maj.

Men hvad er så forklaringen på, at maj blev SÅ god i år? DMI's eksperter peger på to faktorer. Dels er det en generel tendens, at vi får det varmere og varmere her i Danmark. I gennemsnit er Danmark mellem 1 og 1,5 grader varmere end i slutningen af 1800-tallet. Dels har Fru Fortuna skinnet om kap med solen i løbet af hele maj måned i år.

»Først og fremmest, så kræver en varm maj held. Det er ikke nok med 31 varme dage i træk. De skal også falde fra den 1. til den 31. Rykker det blot en uge den ene eller den anden vej, så får vi en gennemgående fin og varm maj, men uden rekord,« siger klimaforsker ved DMI, Martin Stendel.

Her bliver der slikket sol i Amager Strandpark.

Dog skal vi en hel del år tilbage for at finde de hidtil varmeste maj-måneder. De stammer fra 1889 og 1947, hvor gennemsnitstemperaturene lå på henholdsvis 13,8 og 13,4 grader.

Med 363 solskinstimer satte maj 2018 også suveræn rekord og blev den mest solrige måned siden DMI begyndte at registrere den slags på landsplan i 1920.