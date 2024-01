»Store vejrmæssige udfordringer.«

Det er, hvad der venter os ganske snart – og hele landet er i risiko for at blive ramt af det i en eller anden grad.

Det fremgår af den seneste opdatering, som Danmarks Meteorologiske Institut har udsendt vedrørende de aktuelle varsler.

Af kortet på vejrinstituttets hjemmeside kan man se, at den nordlige del af Jylland er omfattet af en varsling om snestorm, mens hele den øvrige del af landet er i risiko for at få kraftig regn.

DMI risiko for kraftig regn : https://t.co/7kpLEKVvuL pic.twitter.com/omim1BsTFr — DMI (@dmidk) January 1, 2024

En del af Jylland, som grænser lige op til varslingsområdet for snestorm, er også i risiko for, at der kan opstå snestorm der.

Varslet om snestorm træder først i kraft natten til onsdag, mens det allerede er fra tirsdag aften, at den kraftige regn kan begynde at falde.

»De seneste vejrprognoserne her mandag aften antyder fortsat, at Danmark bliver ramt af store vejrmæssige udfordringer i løbet af onsdagsdøgnet, når et dybt lavtryk først ligger næsten stille i den sydøstlige del af Nordsøen og senere bevæger sig langsomt mod øst og svækkes,« lyder beskrivelsen fra meteorolog Jesper Eriksen sent mandag aften.

Samtidig vil vinden tage til – hvilket betyder, at der stedvis vil kunne opstå snefygning og regulær snestorm.

Varslet for snestorm er sat til at gælde fra midnat natten til onsdag og frem til klokken 14.00 torsdag eftermiddag.

»I perioder mellem 10 og 15 centimeter sne på seks timer og sammenlagt 30 centimeter i varslingsperioden,« fremgår det af varslet.

Risikomeldingen om kraftig regn for resten af landet er gældende fra klokken 22 tirsdag aften og frem til midnat natten til torsdag.

»Der kan lokalt falde mellem 30 og 50 millimeter i varslingsperioden,« lyder beskrivelsen hos DMI, hvor det også oplyses, at noget af det kan falde som slud eller tøsne.

»Denne nedbør giver betydelig risiko for vandløbsoversvømmelser, da de fleste vandløb allerede står højt. Vi følger situationen nøje og opdaterer løbende,« forklarer meteorolog Jesper Eriksen i sin opdatering på DMIs hjemmeside.