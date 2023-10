Skal du tilbringe søndagen udendørs, så husk lige en paraply eller regnjakke, inden du drager hjemmefra.

Der er nemlig byger og regn på vej til hele landet i løbet af dagen, fortæller vagthavende meteorolog hos DMI Henning Gisselø.

»De vejrsystemer, vi får ind over os den kommende tid, er så store, at når det regner, så regner det typisk i hele landet,« siger han og forklarer, at der dog er lidt forskel på, hvornår regnen rammer hvor.

»Det starter i den sydvestlige del af landet først. Det er dér, fronten kommer ind, og så breder den sig i løbet af dagen til resten af landet,« siger han og understreger:

»Der er ikke nogle, der får markant anderledes vejr end andre.«

Kort sagt står vi overfor en grå og våd søndag.

Eller, som Henning Gisselø opsummerer det:

»En lidt småkedelig efterårsdag med mange skyer og efterhånden også lidt regn. Det bliver ikke særlig koldt, men altså ret blæsende.«

Temperaturerne kommer til at ligge mellem 13 og 17 grader, og blæsten bliver let til frisk – ved kysterne lidt hårdere.

Den gode nyhed er, at der efter regnen også kommer opklaring.

»Til gengæld kommer der også opklaring til alle, men det er lidt forskudt tidsmæssigt, hvornår den kommer,« siger meteorologen.

Den kommende uge står også i det milde og ustadige efterårsvejrs tegn.

Især onsdag og torsdag bliver blæsende med jævn til hård kuling.

»Vi får nogle dage, som er mere blæsende end andre, og hvor der kommer mere sus i skørterne.«

»Lidt typisk efterårsvejr,« lyder konklusionen fra DMIs vagthavende meteorolog.