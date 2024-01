Hvis solen stod op over landet i dette sekund, ville vi alle nok få noget sol at se.

Men så heldige er vi desværre ikke. I stedet ligger en front og truer forude.

Det forklarer den vagthavende meteorolog Mette Zhang fra Danmarks Meteorologiske Institut mandag morgen.

Det er dog ikke fordi, at vi ikke kan få solen at se denne mandag.

Men det bliver måske i en kortere periode – mens chancerne nok også er størst mod øst.

For en front ligger som nævnt klar til at spænde ben for det.

»Der ligger en front og truer ude i Nordsøen. Og den trækker lige så langsomt ind over Nordvest- og Nordjylland først, og så breder den sig til hele landet med mange skyer,« forklarer Mette Zhang.

Derudover kan der i det nordvestlige af Jylland komme lidt regn i løbet af eftermiddagstimerne.

»Men det ser altså også ud til, at der kommer noget dis med ind med den her front,« fortæller meteorologen:

»Så i løbet af dagen vil det nok også begynde at blive lidt diset rundt omkring, mens temperaturen vil ligge på mellem tre-seks grader.«

Til aften og i nattetimerne vil det fortsat være skyet i det meste af landet, mens der efterhånden også vil være dis eller tåge en del steder.

Samtidig er der fortsat risiko for regn mod nordvest.

Ser vi længere frem i tiden, står den på lidt af det samme:

Lidt solchancer, lidt skyer og til tider blæsende og vådt.

Dog kan vi også – når vi kommer længere frem på ugen og ind i næste – få nogle dage, hvor vi kan komme op mellem fem-ni grader. Måske endda også ti grader.

Men det er endnu for usikkert at sige noget helt konkret om endnu, forklarer meteorologen.