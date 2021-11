Det kan være en god idé at iføre sig en varm trøje denne søndag, for det bliver både køligt og blæsende.

Og netop den kombination kan få det til at føles endnu koldere, end det i virkeligheden er.

Det forklarer den vagthavende meteorolog ved DMI, Martin Lindberg, efter at have kigget prognoserne for dagens vejr igennem.

En koldfront, der ligger øst for os, vil de kommende timer også sende byge efter byge ind over os:

»Den sender masser af byger ind over landet. Så det bliver byger og blæst. Det er nok sammenfatningen af dagens vejr,« forklarer Matin Lindberg.

Der er derudover både chance og risiko for lysglimt.

Der er chance for, at man kan få solen at se, men der er også risiko for, at man nogle steder får andre lysglimt at se i form af lokal torden og lyn.

Det er der særligt risiko for i morgen- og formiddagstimerne i den sydlige del af Jylland og på Fyn.

Temperaturen ligger sig mellem syv og ti grader, men fordi vinden bliver jævn til hård fra vest, mens den ved Vestkysten og på Bornholm bliver med kuling, kan det opfattes køligere:

»Temperaturen er så relativt lav, under ti grader, så det vil kunne føles koldere,« forklarer Martin Lindberg.

Generelt er der ikke de store regionale forskelle – men der kan dog opstå forskel, når man ser på den mængde regn, der kan falde i løbet af dagen og frem til i nat.

»Den sydvestlige del af landet ser ud til at få kraftigere byger. Prognoserne viser, at der i løbet af dagen kan komme mellem ti og 25, måske lokalt 28 millimeter, i den sydvestlige del af landet. Ellers ser det ikke så voldsomt ud i resten af landet. Mellem tre og ti millimeter,« forklarer meteorologen.

Kigger man på landets fire største byer, ser vejret søndag således ud:

Aalborg

Vejret bliver præget af byger og lidt sol ind i mellem:

»Det er nok mest om morgenen og formiddagen, at der kommer byger. I eftermiddag bliver det mere tørt.«

Aarhus

»Der kommer byger stort set hele dagen. Det er nok først hen mod aften, at det holder tørt,« forklarer Martin Lindberg.

Der kan dog komme lidt sol mellem bygerne.

Odense

»Odense får byger, det er helt klart. Muligvis med lokal torden,« forklarer meteorologen.

Der er chance for lidt sol ind i mellem, særligt om formiddagen.

»Om eftermiddagen er det nok lidt mere skyet.«

København

Også i landets hovedstad står den på byger:

»Det er nok især om morgenen og formiddagen. Så færre byger i eftermiddag, og hvis man er heldig, så holder det stort set tørt om eftermiddagen, men der er stadig risiko for byger,« forklarer Martin Lindberg.

»Der kommer lidt sol, måske en overgang nogen sol midt på dagen.«