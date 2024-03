Hvis du havde håbet på dejligt forårsvejr denne skærtorsdag, så venter der dig desværre dårligt nyt.

Og bor du i én helt bestemt del af landet, kan der vente dig dårligt nyt af to omgange.

Det skyldes ikke mindst, at torsdagen begynder med en del skyer og et regnvejr, som breder sig ind over os fra sydvest. Det forklarer meteorolog Trine Pedersen i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside.

»Som så mange gange før falder der mest regn Vestjylland, mens det på Østsjælland og Bornholm kun bliver til perioder med lidt let regn,« lyder det.

Når vi kommer ud på eftermiddagen, forventes regnvejret at have passeret den sydlige del af landet, og der kan være en periode med tørvejr.

Men det betyder ikke, at det så er slut.

For et nyt område med regn og byger nærmer sig nemlig også sidst på dagen den sydlige del af landet, forklarer Trine Pedersen i sin vejrkommentar.

Tager vi et kig på temperaturen, kommer den i løbet af dagen op mellem 7 og 11 grader, mens vinden bliver let til frisk.