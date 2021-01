En kold og bister vind sender mandag temperaturerne nedad og får det til at føles endnu koldere, end det i virkeligheden er.

Det gør samtidig også, at den sne, der flere steder kan drysse ned, kan ende med at blive liggende, så sneglade danskere kan få fornøjelsen af den i længere tid.

Det fortæller den vagthavende meteorolog hos DMI, Lars Henriksen, tidligt mandag morgen.

Hvis vi først vender blikket mod vinden, der kommer ind fra nordvest, så bliver den »jævn, frisk og stedvis hård«.

Det betyder, at temperaturen, der er mellem frysepunktet og to-tre graders varme, kommer til at føles som om, den er lavere:

»Det kommer til at føles rigtig koldt,« siger Lars Henriksen.

For hele landet gælder det, at det kommer til at føles som om, at temperaturen er under frysepunktet. De fleste steder vil det føles som minus tre-fem grader.

Udover vinden vil flere dele af landet denne mandag også kunne få snebyger.

En kold og bistre nordøstenvind blæser ned over Danmark i dag og sender kuldeindeks i bund og den bidende kulde krydres med lette snebyger ved Østersøen dog mest som regn eller slud pic.twitter.com/UfpEMAkWQs — DMI (@dmidk) January 4, 2021

»Det er vinterligt i dag, må man sige,« fortæller meteorologen.

Det er særligt i Kattegat-regionen med Nordøstjylland, ned til Trekantsområdet og Nordvestfyn, der kommer til at kunne opleve hvide drys fra oven.

I Østersøen er der også byger, men der vil det primært falde som slud eller regn, forklarer Lars Henriksen.

De lave temperaturer gør, at de steder, hvor der falder sne, kan få fornøjelsen af den længere:

»Jeg tror da, at sneen nogle steder vil kunne blive liggende. Specielt lidt inde i Jylland omkring den jyske højderyg. Ude ved kysterne er det stadig lidt lunere, så der smelter det nok, men når vi kommer lidt ind i landet, vil det nok kunne blive liggende flere steder,« fortæller meteorologen.

Det er dog ikke alle dele af landet, der kommer til at opleve byger med enten det ene eller andet indhold denne mandag.

Blandt andet ser det ud til at holde tørt i hovedstadsområdet:

»Der ser det ud til, at der er mulighed for sol,« siger Lars Henriksen.