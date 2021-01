Hvis du denne morgen skal bevæge dig ud i trafikken, så gælder det om at passe ekstra på visse steder.

Danmarks Meteorologiske Institut og politiet advarer nemlig om, at der denne nytårsdag er risiko for tæt tåge i flere egne.

Det er særligt i Midt- og Sydjylland, at den tætte tåge kan lægge sig.

Tidligt fredag morgen oplyser Midt- og Vestjyllands Politi på Twitter, at især Holstebro og Herning er dækket af tågen:

»Holstebro og Herning-området er ramt af voldsom tåge. Der er for øjeblikke cirka 25 meter sigtbarhed på Holstebro Motorvejen. Kør forsigtigt,« lyder det fra politikredsen.

På grund af risikoen for tæt tåge har DMI natten til fredag udsendt et varsel, der er gældende fra klokken 04.20 til klokken 10.00:

»Tæt tåge eller rimtåge kan forårsage en forøget risiko for trafikuheld. Kør forsigtigt og vær opmærksom på, at transporttiden kan være længere end normalt,« lyder det i varslet.

»Der er i morgen- og formiddagstimerne varsel for tæt tåge i store dele af Midt- og Sydjylland. Kriteriet for tæt tåge er sigtbarhed under 100 meter,« oplyser DMI's vagtchef, Henning Gisselø, i varslet på vejrinstituttets hjemmeside.

Det er den meget fugtige luft, der ligger over den vestlige del af landet denne morgen, der giver tåge mange steder i Jylland.

»I løbet af formiddagen forventes det, at tågen letter en smule, således at kriteriet for tæt tåge ikke længere er opfyldt,« forklarer Henning Gisselø og fortsætter:

»Det forventes dog også, at der kan ligge tåge i Jylland det meste af dagen, men at den ikke vil være tæt.«