Det er med at nyde den, når den kigger frem denne lørdag. Solen.

»Det tror jeg godt, at man kan sige,« som vagthavende meteorolog hos DMI, Mette Zhang, udtrykker det.

For det bliver i begrænset omfang, at strålerne når ned over det danske land i dag, hvor det både begynder og slutter overskyet.

Når opklaringen kommer i løbet af formiddagen kan det dog blive ganske pænt – især i den østlige del af landet kan det senere blive varmt med lokalt op til 24 grader.

Men ikke mere end det. Den hedebølge, der i Frankrig, Spanien, Belgien og langt oppe i Tyskland vil sende temperaturerne godt over 30 grader i dag, når definitivt ikke herop.

»Den massive varme erklærer jeg død for vores vedkommende,« siger Mette Zhang fra DMI.

Tidligere på ugen har der ellers usikkerhed om, hvorvidt det lumre vejr også vil lægge sin klamme hånd over Danmark, men det blive i stedet en anden front, der vil sætte sit præg på weekenden. For som også tidligere varslet kommer det en front med masser regn, når lørdag bliver til søndag.

»Sidst på eftermiddag eller i løbet af aftenen bliver det mere skyet igen. Og timingen er lige nu, at først på natten trækker den ind over den sydvestlige del af landet og breder sig lige så langsomt mod øst. Midt på natten vil det regne i hele den sydlige del af landet, og den vil nå Bornholm sidst på natten,« siger DMIs Mette Zhang:

DMI varsel om kraftig regn og torden : https://t.co/7kpLEKDU6b pic.twitter.com/RXLlGDJ5oz — DMI (@dmidk) June 17, 2022

»Lokalt kan regnen godt blive kraftig med torden.«

Der er dog stadig en relativt stor usikkerhedsfaktor i forhold til, hvor stor en del af Danmark, der rent faktisk bliver ramt. Området med kraftig regn kan måske forskyde sig 50 til 100 kilometer afhængig af, hvor den kolde luft fra nordvest og den varm luft fra syd mødes.

»Regnvejret skubber lige nu længere og længere sydpå, men om det ombestemmer sig og kommer længere nordpå, er der usikkerhed om. Hver gang vi trækker en ny prognose, står den og hopper,« siger Mette Zhang.

Regnfronten vil sandsynligvis slippe sit tag over Danmark ved middagstid søndag, så vi slutter, hvor vi begyndte. Med solen – eller rettere den manglende sol.

For det er ikke bare i dag, at den kun får et lille gæstevisit, også de kommende dage vil det ikke just se sommerligt ud foroven.

»Varmen ser lidt ustadig ud. det kan vi ikke løbe fra,« siger vagthavende meteorolog Mette Zhang.