Har du husket at nyde solen i dag? Ellers er det med at komme i gang.

For i den kommende uge bliver det langtfra lige så solrigt.

»Søndag bliver klart den pæneste dag,« som det lyder fra Henning Gisselø, vagthavnede meteorolog hos DMI.

Allerede fra mandag vil vejret således arte sig på en noget anden måde.

»I morgen kommer der til at ligge mange skyer, og der kommer også lidt regn i den allervestligste del af Jylland,« siger meteorologen:

»Længere mod øst vil der være tørvejr og lidt sol, men slet ikke som i dag.«

På den led lægger mandagen altså kimen til den kommende uge, hvor vejret bliver i det, der i meteorologiske vendinger kan kaldes for ustadigt – altså en blanding af skyer, småregn og sol i meget små doseringer.

Men tilbage til den resterende del af denne søndag.

For her bliver mængden af solstråler faktisk ikke helt ligeligt fordelt, efter at morgenen og formiddagen har givet et godt, solidt skud til hele landet.

Gradvist er der allerede begyndt at dukke skyer op i den vestlige del, og selvom de til at begynde med vil være tynde, bliver de stille og roligt tykkere og tykkere i løbet af den resterende del af dagen.

Omvendt kan danskere mod øst godt regne med solskin helt frem til solnedgang.

Som nævnt indledningsvist er det faktisk muligt at nyde solen i dag på trods af de relativt lave temperaturer.

»Solen er så stærk nu, at man sagtens kan mærke den,« siger Henning Gisselø fra DMI:

»Hvis man finder et sted, hvor der er sol og læ, kan det blive ganske behageligt sådan en dag som i dag.«

Faktisk vil varmegraderne stige gradvist i den kommende uge, så vi når over et tocifrede antal op mod den kommende weekend.

Det vil dog ifølge Henning Gisselø ikke nødvendigvis føles lige så godt som i dag på grund af den blæst, den regn og de skyer, der følger med.

»Følelsen vil være en helt anden,« siger han:

»Så det vil heller ikke være sådan, at jeg kunne finde på at begynde at sige, at nu er foråret her. Der synes jeg stadig, at det gerne lige må blive lidt varmere med solskin i lidt længere tid.«