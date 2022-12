Lyt til artiklen

Savner du at se og mærke solens stråler?

Så gælder det om at slå til, mens lejligheden byder sig i dag – for en kort bemærkning.

Her tager det gråvejr, som har gjort de i forvejen korte dage endnu mørkere på det seneste, sig en kort pause.

»Der bliver nemlig fine muligheder for at se solen på en dag, hvor der kun vil være enkelte regn- og sludbyger – i Jylland stedvis som hagl,« skriver vagthavende meteorolog ved DMI, Thor Hartz på vejrtjenestens hjemmeside.

Der er dog et men.

Eller rettere; to.

For det første bliver det blæsende omkring vest, især først på dagen, hvor vinden kan nå op på kulingstyrke, ligesom der kan komme kraftige vindstød.

For det andet begynder vejret at slå om til eftermiddag, hvor det skyer til fra sydvest.

»I aften begynder det også at regne. Først i den sydvestlige del, men efterhånden breder det sig til resten af landet. I Nordjylland kan nedbøren måske falde som slud eller tøsne, men vil hurtigt gå over i regn,« skriver Thor Hartz.

Temperaturmæssigt lander vi på mellem tre og syv plusgrader, som i aftentimerne falder til mellem en og fire grader.

Det er nærmest et forvarsel om, hvad vi kan vente os af vejret frem til nytår.

Nemlig lunt, men blæsende vejr og nogen nedbør.

Hvad selve nytåret angår kommer Thor Hartz med en lille advarsel til de danskere, som elsker at skyde det ind med manér.

»Et forsigtig kig på nytårsaften viser, at det kan starte pænt med lidt eller nogen sol, men at det efterhånden skyer til med regn vestfra. Dertil krydret med en let til frisk, stedvis hård vind, så det lover ikke helt godt for raketvejret,« lyder det fra DMI's vagthavende meteorolog.