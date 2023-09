»Selvom vi snart skriver 1. oktober, indbyder vejret til en cykeltur i skoven eller en kop kaffe på en bænk i solen.«

DMI's vagthavende meteorolog Mette Zhang kan – igen – love en lun og smukefterårsdag. Men det varer ikke ved.

I en kommentar på DMI's hjemmeside forklarer Mette Zhang først, hvorfor der nærmest er en snert af sommer i luften her helt henne i slutningen af september.

»Det relativt lune efterårsvejr, der fortsætter de kommende dage, skyldes et højtryk over det vestlige Rusland,« forklarer den vagthavende meteorolog.

Højtrykket holder lavtrykkene på afstand. Dog ikke helt.

»Svage fronter kan i perioder svinge ind over landet med flere skyer og lidt regn eller byger til følge,« lyder det fra Mette Zhang.

Hun tilføjer, at det i første omgang hovedsageligt er Nordjylland og Nordvestjylland, som bliver ramt.

Men i det store hele får vi et par flotte dage med nogen sol og helt op til 23 grader.

Det gælder også i dag, onsdag, hvor vi får en flot og lun dag, når den dis og tåge, som fra morgenstunden ligger flere steder, forsvinder i løbet af morgenen og formiddagen.

Men som nævnt varer det nærmest sensommerlige vejr ikke ved.

»Hen mod weekenden falder temperaturen, og vejret bliver mere ustadigt, så det gælder om at nyde de sidste lune dage, før vejret skifter til noget, der et mere typisk for efteråret, nemlig regn og rusk,« lyder det fra Mette Zhang.