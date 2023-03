Lyt til artiklen

Lørdag og de kommende dage bliver vejret ustadigt.

Men et nærmere kig på weekendvejret afslører også noget helt andet.

At luften er blevet en hel del lunere – og det ser ud til at fortsætte de kommende dage.

»Det tyder også på, at vi er sluppet af med vintervejret i den her omgang,« skriver Danmarks Meteorologiske Instituts vagthavende meteorolog Anesten Devasakayam i sin kommentar til lørdagens vejr.

Lørdag får vi mellem seks og 10 grader over hele landet, og et kig uden for Danmarks grænser viser, at vi skal til Norge og Sverige eller den nordlige del af Østeuropa for at finde decideret vintervejr.

Bevæger vi os op i de højere luftlag, får vi endnu en klar indikation på, at foråret er kommet.

Anesten Devasakayam har delt en model, som viser den formodede lufttemperatur i halvanden kilometers højde.

Her er temperaturen upåvirket af om det er dag eller nat. Derfor er modellen ifølge DMIs vagthavende meteorolog velegnet til at se, hvor de kolde eller varme luftmasser befinder sig.

Modellen viser, at der er lun luft over Danmark og landene syd og vest for os.

I modellen ses den højest målte temperatur i løbet af fredagen i tal og modellens bud på temperaturen i 1,5 km's højde. Vintervejret finder vi i de grønne og blå områder. Foto: DMI Vis mere I modellen ses den højest målte temperatur i løbet af fredagen i tal og modellens bud på temperaturen i 1,5 km's højde. Vintervejret finder vi i de grønne og blå områder. Foto: DMI

»Så nu ser det ud til, at foråret er kommet til Danmark,« skriver Anesten Devasakayam.

Trods de forårsagtige temperaturer forbliver vejret ustadigt – og vådt.

»Det ene frontsystem bliver afløst af det næste, og giver kun plads til kortere perioder med opholdsvejr, måske lidt sol,« lyder det fra Anesten Devasakayam.

I dag holder det dog mest tørt, men først på morgenen trækker en front med regn ind over landet fra vest. I Jylland stedvis med dis og tåge.

I aften og i nat vil der være udbredt dis og tåge i hele landet, lokalt med regn. Men selv nattetemperaturen kommer ikke længere ned end tre plusgrader.