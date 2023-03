Lyt til artiklen

Der er ingen grund til at pakke vintertøjet ned foreløbig.

Efter et par rolige martsdage med sol og blå himmel er sneen nemlig på vej.

»Mandag vil det være den sydlige del af Danmark, der rammes, og tirsdag vil snevejret have bredt sig til resten af landet,« siger vagthavende meteorolog ved DMI, Mette Wagner, til B.T.

Om det kommer til at sne så meget, at der skal varsles for kraftigt snefald eller snestorm er stadig usikkert.

Derfor vil DMI meteorologer følge udviklingen nøje de kommende dage.

»Der er på nuværende tidspunkt intet, der tyder på, at vi får en snestorm,« fortsætter Wagner.

Hun understreger dog, at prognoserne kan skifte kurs, da der fortsat er nogle dage at løbe på.