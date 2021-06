»Det bliver den sidste behagelige dag, før det går løs.«

Sådan lyder det fra DMI's vagthavende meteorolog Anja Bodholdt med en henvisning til den hedebølge, der kan ramme Danmark torsdag. Eller rettere; store dele af Danmark.

For der er ret store lokale forskelle på, hvor varmt det bliver de kommende tre dage, hvor DMI varsler om hedebølge.

Vi starter dog med onsdagens vejr, som jo nærmest bliver køligt – i hvert fald når man sammenligner med, hvad der venter lige rundt om hjørnet.

En klar nat har budt på ret lave temperaturer , men allerede i løbet af formiddagen vil den stige til op mellem 16 og 20 grader og i eftermiddag mange stede mellem 20 og 23 grader. Sammenblandet med masser og sol og svag til jævn vind, må det betegnes som en behagelig junidag pic.twitter.com/qgJHq6Ncj0 — DMI (@dmidk) June 16, 2021

»Natten har været ganske kølig, og dagen starter også til den lidt kolde side. Men op ad formiddagen stiger temperaturen i takt med, at solen får fat,« siger Anja Bodholdt, som lover 20-23 grader over hele landet.

Torsdag får sommervarmen endnu et nøk opad. Eller to.

»Varm luft strømmer op over Europa sydfra, og i morgen når den frem til Danmark. Det bliver starten på hedebølgen,« siger Anja Bodholdt.

Det bliver startskuddet på tre smeltende hede dag med temperaturer helt op til 33 grader – i skyggen. Mere end rigeligt til at leve op til DMI's definition af hedebølge, som er tre dage i træk med over 28 grader.

Torsdag får vi ifølge DMI's prognoser dagstemperaturer på 25-28 grader over hele landet.

Derefter tager varmen for alvor fat flere steder – mens det paradoksalt nok bliver køligere andre steder i landet.

Fredag og lørdag kan temperaturen nå op på 33 grader i de sydlige, centrale og østlige dele af landet, hvor der også kan komme kraftige byger med torden.

»Det er ikke hver dag, vi oplever temperaturer over 30 grader, så husk at drikke meget vand og ophold dig så vidt muligt i skyggen. Især midt på dagen,« siger Anja Bodholdt.

Strande, havnebade og badesøer bliver nok et hit blandt danskerne, når hedebølgen rammer torsdag. Her er det Svanemøllen Strand nær København. Foto: Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Strande, havnebade og badesøer bliver nok et hit blandt danskerne, når hedebølgen rammer torsdag. Her er det Svanemøllen Strand nær København. Foto: Arkivfoto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er også en god idé at tage en solhat på og bruge godt med solcreme med høj faktor. Du kan se flere gode råd til de varme sommerdage i videoen herover.

»Der bliver nok run på strandene, havnebadene og badesøerne,« lyder det fra DMI's vagthavende meteorolog.

I Vest- og Nordjylland bliver det derimod 'kun' 20-23 grader varmt fredag og lørdag, og søndag tager varmen en lille puster over hele landet – for at vende tilbage med fuld styrke på mandag.

Tirsdag og onsdag fortsætter det solrige sommervejr, om end temperaturerne ser ud til at falde en anelse til mellem 23 og 25 grader.

»Men det må jo også betegnes som ganske udmærket sommervejr,« slutter Anja Bodholdt.