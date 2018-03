Det har været nogle hårde dage, hvor vind og sne har lagt drømmen om forår på køl. Men nu ser det ud til, at vinden lægger sig, og at mildere temperaturer er på vej.

Det oplyser DMI til BT.



Kulden har virkelig bidt til, og sneen har suset om ørene på os. Derfor glæder det nok mange, at vinden er ved at aftage og gøre plads til, at solen kan begynde at varme.



»Vi får tørt vejr søndag og sol i den største del af landet, der kan dog være flere skyer i den sydlige del,« fortæller DMI’s vagthavende meteorolog, Martin Lindberg.



Han pointerer også, at det særligt er det sydlige Danmark, der har været svært ramt af vind og sne den seneste tid, og at det også er her, at det vil tage længst tid, før det klarer op.



»Jeg har ikke fået rapporter på meget store snebyger, men det har blæst op til vindstød af stormstyrke, så kan der være problemer med snefygning, men vinden aftager langsomt i aften.«



Inden vi får en solrig dag søndag, skal vi dog igennem en utrolig kold nat, hvor temperaturerne ligger mellem to og otte frostgrader. Vi kan også godt forvente, at vågne op til en meget kold morgen på minus to grader.

Men som klokken begynder at slå til eftermiddagskaffe, kan det meste af landet ånde lettet op, fortæller Martin Lindberg.



»Vi starter med et par graders frost, og så kommer vi op over frysepunktet. Solen har jo en del magt nu, så selvom det er koldt om morgenen, bliver det varmere om eftermiddagen.«



Den sydlige del af landet vil dog stadig være plaget af enkelte snebyger og vind.



»Sammenlignet med i dag bliver det faktisk en flot dag søndag. Det vil kun være i den sydlige del af Sjælland, Fyn og Jylland, som får en frisk vind, så dernede vil man måske ikke synes, at vejret bliver så godt.«



I takt med at vinden aftager, og at solen står højere på himlen, tegner det sig til at blive en skønnere uge, vi går i møde.

»Det bliver tørt mandag, og vi starter med klart vejr og en del sol. Det bliver betydelig mildt, temperaturen stiger til mellem tre og syv grader, varmest i Jylland. Det bliver lidt en fornemmelse af forår mandag middag, og der kommer generelt en mildning i næste uge.«