Selvom kalenderen snart vil vise maj, så har sol og varme endnu ikke taget ordentlig fat i Danmark.

Men det vil ændre sig nu.

Det siger Jens Lindskjold, vagthavende meteorolog hos DMI.

»Der kommer snebyger i nat, men vi kan ikke kaste snebolde i morgen. Til gengæld bliver det måske sæsonens sidste nat med sne,« siger han.

Derfor er der også risiko for glatte veje mandag, men det behøver ikke at forsætte.

For den kommende uge ser lovende ud, fordi temperaturen »stille og roligt« vil stige til 10-12 grader om dagen.

»Det flotte forårsvejr med sol og en klar, blå himmel er på vej,« siger han, og tilføjer:

»Men det er for tidligt at pakke overtøjet helt væk, for det vil stadig være køligt om morgenen.«

Jens Lindskjold tør ikke sige meget om den kommende weekends vejr, da det stadig kan nå at ændre sig.

Men foråret er på vej, understreger han.

»Jeg vil gerne love, at det både bliver forår og sommer denne sæson.«