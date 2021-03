Kalenderen skriger på forår fra i dag, og sådan har vejret også i stor udstrækning set ud i de seneste dage.

Men vinteren ligger på lur og vender tilbage allerede senere på ugen.

»Natten til torsdag passerer en koldfront, og så får vi udbredt nattefrost igen med ned til 4-5 graders frost. Det vil vare ugen ud, måske med undtagelse af natten til søndag,« siger DMI-vagtchef Klaus Larsen.

Dagtemperaturerne vil i den sidste del af ugen ligge lige over frysepunktet i et tilsvarende plusinterval på 4-5 grader.

Det koldere vejr betyder også, at morgenbilister og cyklister stadig skal være opmærksomme på glatte veje. Og det gælder også, inden vejret slår om op mod weekenden. Allerede nu kan der være risiko for pletvist glatte veje flere steder, fordi temperaturen mange steder kun lige svinger sig over frysepunktet.

Mandag morgen er der eksempelvis størst risiko for det i Nordsjælland og i Nordjylland, lyder meldingen fra DMI.

Ellers vil ugens første dage ligne hinanden.

»De vil starte med skyer, dis og tåge langt de fleste steder, men ellers forventer vi, at det ud på dagen klarer op langt de fleste steder og byder på sol i eftermiddagstimerne. Solen er ved at have så meget magt, at den kan brænde sol, dis og tåge væk på få timer,« siger Klaus Larsen fra DMI.

Dagtemperaturerne vil i den første del af ugen ligge lige i underkanten af 10 grader, typisk 7-9 grader.

Så årets første officielle forårsuge bliver altså med andre ord en smule omskiftelig.

»Det er typisk det danske forår. Vi er meget afhængige af, hvor vi får vejret fra. De første par dage får lidt lunere Atlanterhavsluft fra Nordsøen, mens vi får fat på mere nordlige strømninger sidst på ugen, der trækker det i en køligere retning,« siger DMI-vagtchef Klaus Larsen.