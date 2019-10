Det efterårsagtige vejr er kommet for at blive, da de kommende dage bliver kolde, ustadige og med byger over hele landet.

Det fortæller vagtchefen ved DMI, Lars Henriksen, og tilføjer, at det kan blive rigtig koldt i weekenden.

»Når vi kommer frem til natten til søndag, så bliver det mere klart vejr med færre skyer på himlen, og det kan betyde, at der kommer nattefrost. Primært i Jylland.«

Han tilføjer dog, at der ikke skal komme mange flere skyer end forventet, før de holder nok på varmen til, at nattefrosten ikke kommer i denne omgang.

Ifølge Lars Henriksen, så bliver det en anelse mere klart vejr i weekenden.

»Vi får noget tør luft nordfra i weekenden, der stabiliserer vejret, men det betyder også, at temperaturerne falder både om dagen og om natten.«

Han siger, at dagstemperaturerne vil ligge på syv til ti grader, mens temperaturerne om natten vil ligge på mellem to og syv grader, men med mulighed for frost i Jylland.

Selvom der er to måneder til, at Danmark rammer vintermånederne, så er det ikke unaturligt, at nattefrost allerede kan ramme landet nu.

»Det er sket mange gange før. Vi har før oplevet nattefrost i september, så det er ikke noget, vi ikke har prøvet før.«

Lars Henriksen påpeger, at det stabiliserende og klare vejr i weekenden bliver erstattet i næste uge igen.

»Der er fronter vestfra, som presser på igen i næste uge, og det vil give os lunere og mere ustadigt vejr, som vi har set det seneste stykke tid.«

Lars Henriksen understreger, at prognoserne kan nå at skifte mange gange de kommende dage, og han opfordrer folk til at holde øje med DMI's hjemmeside.