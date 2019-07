Selv om der ikke ligefrem er koldt for tiden, mangler vi stadig den første sommerdag i juli. Den får vi i næste uge, forudsiger DMI.

Det er varm luft fra Sydeuropa, der trænger op over Danmark i uge 30 - og det kan blive varmt. Rigtig varmt.

»Langt de fleste steder kan vi nå eller passere de magiske 25 grader, som er kriteriet for et dansk sommerdøgn,« siger vagtchef Mette Wagner i en nyhed på DMIs hjemmeside.

Prognosen om næste uges varme skal dog tages med et gran salt, da vejret kan ændre sig.

Langtidsmeteorolog ved DMI, Steen Hermansen, er dog ret sikker på, at man godt kan finde shortsene og sandalerne frem igen.

»Det ser temmelig sikkert ud, at det bliver varmere i næste uge, og det virker også sikkert, at vi nok skal komme over de 25 grader mange steder – lokalt 30 gtader. Så både sommerdøgn og stranddage er altså indenfor rækkevidde igen,« siger han.

Det er særligt i de østlige dele af landet, at termometeret kan nærme sig de 30 grader.

»Men hvornår varmen indtræder, hvor længe det holder ved, og hvor stor en del af landet, der får sommervarmen på besøg, er mere usikkert,« tilføjer han.

Mod vest ser det derimod ud til, at der vil komme flere skyer og lidt køligere luft, men også her kan solen titte frem og give sommerfornemmelser.

Ifølge DMIs månedsudsigt kommer varmen dog ikke for at blive.

Vi får kølig luft ind over landet fra Nordsøen samt vestenvind. Det vil dæmpe termperaturerne igen sidst på næste uge, hvor de kan komme ned på mellem 17 og 23 grader.

Også her vl det være varmest i den østlige del af landet.l