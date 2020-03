Fredag bliver en flot dag med nogen eller en del sol og temperaturer mellem fem og ti grader i løbet af dagen.

Men nogle kan kan komme til at se sne falde ned fra oven.

Det skriver DMI.

Det er fredag aften og nat, hvor temperaturen kommer ned omkring frysepunktet, at der kan komme enkelte byger og vekslende skydække med slud eller sne over Bornholm.

Samtidig vil der være en frisk vind, og derfor kan det føles endnu koldere på grund af wind chill.

Hvis du skal køre på arbejde i det nordlige eller centrale Jylland fredag morgen, så skal du køre forsigtigt.

DMI melder nemlig om rimglatte veje i de områder.

Der vil være en frisk vind mellem nordvest og nordøst, ved kysterne kommer der stedvis hård vind. I aftentimerne bliver vinden svag til frisk omkring nordøst, ved kysterne vil der fortsat være stedvis hård vind.

Weekendens vejr giver rig mulighed for, at selvisolerede kan forlade hjemmet for en gåtur.

Både fredag, lørdag og søndag er der således gode chancer for sol.