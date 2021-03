Hvis du synes, at der er lidt koldt her til morgen – så har du helt ret. Nattefrosten har igen lagt sin kølige dyne over hele landet.

»En koldfront har passeret torsdag, så det er blevet rigtigt klart vejr i nat, og der er frostvejr over det hele,« siger vagtchef hos DMI, Klaus Larsen.

Flere steder er temperaturen kommet et godt stykke under frysepunktet. I Midtjylland er der eksempelvis indtil videre målt minus 7-8 grader fredag morgen, mens der mange andre steder er 3-5 graders frost. Ved kysterne, og eksempelvis i København, ligger temperaturerne lige under nul.

Men det klare vejr giver også en modsat effekt senere på fredagen.

Ja, det har været en kold fredag morgen mange steder. Foto: Presse-fotos.dk

»Det er også starten på en solrig dag. Temperaturerne sniger sig op 2-6 graders varme, og med en svag til jævn vind fra nordlig retning. Så når det op af dagen bliver lidt lunt, kan de sydvendte lækroge blive ganske behagelige at være i,« siger Klaus Larsen fra DMI.

Til gengæld er den dis og tåge, som flere morgener i denne uge har været omsluttet af, endegyldigt væk.

»Det har ikke en chance. Det er for tørt,« siger DMIs Klaus Larsen.

Til gengæld kan morgenbilisterne risikere stedvist glatte veje.

Hen over weekenden forandrer vejret sig løbende. Der kommer flere skyer lørdag og især søndag – og måske også lidt regn. Skyerne betyder dog, at nattefrosten vil ophøre natten til søndag.

»Men den vender tilbage igen i det efterfølgende dage,« konstaterer DMIs vagtchef.