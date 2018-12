Hvis du har glædet dig til snart at kunne kælke, bygge snemænd eller kaste med snebolde, er der desværre lang vej igen. Der er nemlig ikke mere sne på vej til danskerne, men derimod mildere vejr.

Juleaften kunne flere danskere glæde sig over en 'hvid jul'.

Størstedelen af sneen er dog allerede væk og vagtchef hos DMI Martin Lindberg kan også fortælle, at der ikke er udsigt til, at der kommer mere sne til danskerne.

»Vi får et mere mildt vejr nu. Der kommer ikke mere nedbør, det bliver mere tørt og i morgen kommer der endda sol,« siger vagtchefen som også meddeler, at det de følgende dage bliver mellem seks og ni grader.

De næste tre dage kan vi se frem til et mildere vejr, hvor solen fra tid til anden vil titte frem. I weekenden bliver det dog en smule koldere med mellem fem og otte grader.

Søndag kan det muligvis blive koldere, men det er endnu for tidligt at sige noget sikkert om det, melder Martin Lindberg.

»I weekenden ser det ud til at der kan det blive nattefrost. Søndag passerer der et lavtryk fra Nordvest med mulig nedbør. Måske med sne, men det er stadig lidt usikkert at sige,« siger Martin Lindberg.

Ifølge DMI's prognoser vil 2019 også starte mildt ud, selvom januar plejer at være en kold måned med minusgrader og sne.

»Der er jo tendenser til, at det bliver koldere efter januar. Men det er ikke noget, jeg kan præcisere. Måske kommer kulden efterhånden, men jeg tror ikke, det bliver rigtigt vintervejr,« siger Martin Lindberg.

December har hidtil været en af de mørkeste måneder, hvor solen sjældent har tittet frem. Det tyder dog på, at vi går lysere tider i møde.

»Der kommer lidt sol de næste dage, især onsdag og fredag. Det ser pænt ud - også uden nedbør. Vi kan også få lidt sol først på dagen på lørdag.«

De næste dage kommer blæsten også til at dominere en smule med let til frisk vind og i perioder op til hård vind ved kysterne.

Resten af dagen og i aften fortsætter vejret med at været tørt og ganske mildt med temp. omkring 7 graders varme. Der blæser en frisk vind fra vest, som lægger sig lidt i nat, hvor det temp. falder til mellem 2 og 6 graders varme. Vejret i nat bliver stadig tørt og delvis klart pic.twitter.com/PMRnE13hWG — DMI (@dmidk) December 25, 2018

Men som Martin Lindberg siger:

»Der er meget, som kan ske i løbet af weekenden. Så, jeg er forsigtig med at sige for meget«.