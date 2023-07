Går du også rundt og tænker på, hvornår den næste sommerdag kommer?

Så kan svaret muligvis vise sig at være meget, meget tæt på.

For natten til lørdag har en varmfront passeret landet. Godt nok tog den lidt regn med sig – men den har også gjort, at vi nu er havnet 'i en meget varm luftmasse'.

Det forklarer meteorolog Andy L. Ahumada i en vejrkommentar på Danmarks Meteorologiske Instituts hjemmeside tidligt lørdag morgen.

Det gør, at sommervarmen titter frem igen:

»Den varme luftmasse, kombineret med relativt få skyer over de østlige egne, giver ideelle muligheder for at få meget høje temperaturer,« forklarer han og tilføjer:

»Således forventer vi op omkring 30 grader på Sydsjælland, Lolland-Falster og Bornholm, og vi kan få sommerens hidtil varmeste dag.«

Længere vestpå ser det mere skyet ud, så temperaturen ikke bliver helt så høj der, men nærmere 20-25 grader.

Hører du til blandt de sommerhungrende, er der dog også dårligt nyt.

For sommervarmen er her kun ganske kortvarigt.

Allerede fra søndag bliver det igen køligere, da en koldfront med regn- og tordenbyger hen over natten passerer os sammen med kraftige vindstød.

»Det betyder, at søndag bliver en dag med spredte byger, lidt sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader,« forklarer Andy L. Ahumada i sin vejrkommentar.