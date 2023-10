Der er ingen grund til at have paraplyen stående klar i entreen hele ugen – men den lune jakke skal heller ikke være for langt væk.

Vejret i efterårsferien bliver nemlig en god blandet omgang af sol, regn, vind og svingende temperaturer.

Det oplyser DMI i sin 7-døgnsudsigt.

Og her fremgår det, at de bedste dage – hvis man er til sol og lidt regn – kommer i starten af ugen.

Mandag, tirsdag og onsdag ligner således hinanden på flere parametre.

Temperaturer mellem 10 og 13 grader, sol flere steder og meget få byger, som rammer lokalt.

Derudover skal vi forvente, at det kommer til at ruske lidt i træerne. Vinden bliver nemlig beskrevet som let og jævn.

Ved kysterne og hele Nordjylland skal man dog regne med hård vind i perioder.

Ifølge DMI er vejrudsigten forholdsvis sikker frem til onsdag – fra torsdag er den noget mere usikker.

Men skal vi tage udgangspunkt i de nuværende prognoser, ser det ud til, at vejret skifter karakter.

Temperaturerne falder torsdag ned til de 8 til 12 grader, samtidig med at vinden tager til.

Den beskrives som »jævn til hård vind, stedvist på til kuling fra øst«. Desuden skal den sydlige del af landet forvente en våd dag.

Og så er vi fremme ved weekenden, hvor det bliver koldere og mere blæsende.

6-10 grader og frisk vind flere steder. Faktisk skal de østvendte kyster regne med hård kuling med kraftige vindstød. Dog ser det ud til at holde tørt.

Ferien slutter af med, at vinden aftager. I perioder kan der komme regn, men generelt ser det ud til, at det holder tørt.

Men de klart bedste dage går vi ind i nu og frem til onsdag, lyder en sikker melding fra DMI.