Julen synger på sidste vers, og inden længe står det nye år for døren.

Det betyder også masser af god mad, sjove hatte og ikke mindst fyrværkeri.

Men hvad skal vi forvente os af nytårsvejret i år?

Er vi så heldige, at vi kan nyde de flotte raketter i frostklar luft, eller skal vi være nervøse for, at regnen slukker lunten, når vi langt om længe har fået gang i fyrtøjet.

Hvis man spørger DMI, så skal vi nok i højere grad forvente det sidste scenarie end det første.

»Det bliver mest skyet torsdag og stedvis regn eller slud. Det er en lidt ustadig vejrtype, og der vil være forholdsvis mange skyer. Særligt de sydlige og østlige dele af landet kan der falde lidt regn eller slud,« siger vagtchef hos DMI Erik Hansen.

»Temperaturen kommer til at ligge lige over frysepunktet,« fortsætter han.

Med andre ord kommer vi nok ikke til at regne væk nytårsaften, men det kan være, man lige skal sikre sig at have en ekstra lighter klar, hvis nu regnen skulle sætte den første ud af spil.

I det hele taget er torsdagens vejr et meget godt billede på det vejr, vi kan forvente os i dagene op til.

For både søndag, mandag, tirsdag og onsdag kan vi se frem til gråvejrsdage med regn eller slud enkelte steder i landet.

»De sydøstlige dele af landet kan dog blive ramt af lidt sol mandag,« siger Erik Hansen.