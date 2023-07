Det ser ud til, at det gode sommervejr er fortid.

For DMI melder, at der nu er risiko for lokale skybrud og torden i hele landet – undtagen Bornholm.

Det skriver DMI på deres hjemmeside.

Det er i kategorien voldsomt vejr, som gælder mandag.

Lokalt kan der falde over 30 millimeter regn, hvilket er kravet for skybrud, men de fleste vil nok få 5 til 15 millimeter.

»En koldfront passerer i nat og i morgen Danmark fra vest. Vejrsituationen er p.t. noget usikker, men det ser ud til, at der kan komme skybrud og torden både i og efter fronten,« forklarer vagthavende meteorolog Mille Jensen.

»Det ser lige nu ud til at blive kraftigst over Sjælland og den nordøstlige del af Jylland.«

Koldfronten vil i nat gå i land på den jyske vestkyst, inden den bevæger sig videre gennem landet.

Fronten vil være efterfulgt af instabil luft med regn- og tordenbyger.

»Når solen står op vil fronten og bygerne intensiveres, og dermed vil der være risiko for skybrud og torden med mere end 15 mm regn på 30 min.«

Ifølge TV 2 Vejret, så kommer der rimelig smæk på vejrfronten.

»Der kommer rimeligt med smæk på, men det bliver en af de dage, hvor man inden for få kilometers afstand både kan få rigtigt meget og relativt lidt nedbør. Det er bare ikke muligt at sige præcis hvor på forhånd,« siger meteorlog Andreas Nyholm.