'Regn, regn gå din vej.'

Sådan lyder det i den kendte børnesang. Men regnen har tydeligvis ikke tænkt sig at lytte.

Et dybt lavtryk over nordlige England tager i nat en bane ind over det sydlige Danmark.

Og det bliver ifølge DMI til en masse omgang regn og blæst.

»Vi har et DMI risiko ude om kraftig regn – der kan i det sydlige Danmark stedvis falde over 30 mm nedbør frem til tirsdag aften,« siger vagthavende meteorolog Martin Lindberg.

Lavtrykket og dets tilhørende fronter når det vestlige Danmark i løbet af mandag aften og natten til tirsdag, og regnen forventes at fortsætte indtil tirsdag aften og natten til onsdag.

Udviklingen af lavtrykket er endnu usikker, men prognoserne tyder i øjeblikket på, at de største nedbørsmængder rammer den sydlige halvdel af landet, hvor der forventes 20-35 mm på 24 timer.

Kriteriet for kraftig regn er 30-50 mm på 24 timer.

»Selvom risikomeldingen dækker nedbørsmængder mellem 30 og 50 mm, forventer vi nedbørsmængder nærmere de 30 mm, og ikke 50 mm.«

Meldingen gælder Midtjylland, Syd- og Sønderjylland, Fyn og Sjælland fra mandag aften til tirsdag aften.