Mandag bliver endnu en grå og våd dag, men hold ud! Der er håb.

Man kunne næsten fristes til at kalder det »breaking news.« For mon ikke vi efterhånden er mange, der savner solen?

Men i denne uge vender den tilbage.

Måske.

En nærmest endeløs række af grå dage bliver nemlig i denne uge afløst af små solglimt.

I hvert fald melder DMI om flere muligheder for at få solen at se i løbet af de kommende dage.

»Der er større chance, end der har været længe,« siger vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø.

Han skynder sig dog at tilføje, at det overordnede indtryk stadig vil være gråvejr, men at vi nu får en mere omskiftelig vejrtype, som kan give huller i det massive skydække, vi har haft den seneste tid.

»Der er håb om, at vi får lidt solskin i løbet af ugen. Hvis det flasker sig rigtigt,« siger han og peger på onsdag som den dag, hvor chancerne ser ud til at være størst.

»Men det er lidt tricky. Det er absolut ikke alle, der får sol, og jeg vil helst ikke love for meget.«

»Det vil stadig overvejende være skyet,« siger han.

Før vi når så langt, skal vi som antydet igennem endnu en gråvejrsdag.

Fra morgenstunden regner det allerede i Vestjylland, og det breder sig i løbet af dagen til resten af landet, lover meteorologen.

Heldigvis er det ikke voldsomme nedbørsmængder, der er tale om.

Det bliver lunt – op til otte grader om dagen – ingen nattefrost og »standard vind.«

»I dag kommer vi også til at ligge under den der grå dyne, og det bliver gråt og vådt,« siger Henning Gisselø.