Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

En koldfront er på vej ind over landet, og afslutningen på anden juledag bliver særdeles blæsende.

På forhånd har der været en del spænding om, hvordan den kraftige vind vil påvirke en af årets helt store rejsedage.

Så hvis du lige nu sidder i bilen på vej hjem fra jul hos familien – eller om bord på en færge – og bekymrer dig om, hvordan vejret kommer til at påvirke din hjemtur, så er der godt nyt:

DMI aflyser nemlig det værste drama.

»Jeg tror ikke, det bliver så voldsomt, at man må lukke Storebælt for eksempel. Og selvom færgerne måske nok vil vippe lidt, så tror jeg ikke, det er noget, der vil give aflysninger.«

Det fortæller deb vagthavende meteorolog ved DMI, Thor Hartz, omkring klokken 16, hvor det allerede blæser kraftigt langs den jyske vestkyst og i Jammerbugten.

Han forklarer, at blæsevejret skyldes en koldfront, der skal passere landet mandag sidst på eftermiddagen.

»Lige nu ligger fronten over Nord- og Østjylland, hvor det blæser kraftigt. Nogle steder op til kuling og vindstyrker af stormende kuling,« siger Thor Hartz og forklarer, at det lokalt kan give vindstød på 20 meter i sekundet, mens middelvinden kommer til at ligge med omkring 15 meter i sekundet.

I løbet af eftermiddagen og aftenen bliver det milde og våde gråvejr afløst af blæsevejr og køligere luft med regn- eller sludbyger.

Hvornår ændrer vejret sig I dit område?

https://t.co/kr6LXDT6WA pic.twitter.com/v2MvKNgnji — DMI (@dmidk) December 26, 2022

Blæsten kan godt rykke lidt i bilen over Storebælt eller få færgen til at gynge, men den vagthavende meteorolog betegner det som helt almindeligt vejr for årstiden.

»Det er ikke ualmindeligt her om vinteren. Det særlige lige nu er bare, at vi har haft en lang periode, hvor det ikke har blæst så meget,« siger Thor Hartz.

Han forklarer, at koldfronten får det til at blæse kortvarigt.

Det begyndte som nævnt i Jylland, breder sig til Fyn, og de kommende timer blæser det også op i den østlige del af landet.

»Man vil opleve, at vinden vender fra en syd- og sydvestlig retning til en vest- og nordvestlig retning, og det er lige i det spring, vi vil kunne mærke, at det blæser op.«

Og vi kan lige så godt vænne os til vintervinden først som sidst.

Ifølge DMI fortsætter det milde og blæsende vintervejr nemlig året ud.