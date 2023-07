'Sommeren er forbi nu og den nærmest fløj afsted'.

C.V. Jørgensen kunne ikke have sagt det bedre, for sommervejret er langt fra en realitet.

DMI melder nu om risiko nemlig kraftig regn og lokale skybrud i løbet af de næste 48 timer.

Varslingen gælder Jylland og Fyn.

Umiddelbart ser det ud til, at Sjælland, Lolland, Falster og Bornholm slipper fri af det kraftige vejr.

DMI kalder det for risiko for voldsomt vejr.

Foto: DMI

»Vær opmærksom på, hvordan vejret udvikler sig i dit område. En risikomelding er ikke et varsel, men en melding om vanskeligt vejr, som kan udvikle sig til et varsel,« skriver de.

DMI har tidligere i dag lovet masser af nedbør onsdag til B.T.s læsere.

»Ja, jeg tror roligt, du kan skrive, at man skal have regntøjet fundet frem,« siger Pernille Hansen, som er vagthavende meteorolog hos DMI, tirsdag.

»Det, der kommer til at ske, er, at vi har et lavtryk, som kommer op og skal passere tværs over landet,« siger hun.

Pernille Hansen konstaterer i samme ombæring, at regnen kommer til at falde i hele landet.

»Der vil være store regionale forskelle på nedbørsmængderne, men det kommer til at blive omkring 20-30 millimeter,« siger Pernille Hansen.

Og det vil i givet fald betyde, at vi kommer til at modtage næsten halvdelen af den gennemsnitlige nedbør for juli måned på et enkelt døgn.

»Gennemsnitligt har vi fået 65,8 millimeter regn i juli, så det er deroppe omkring halvdelen,« forklarer Pernille Hansen således.

»Samtidig kommer det til at blæse en del, så man kan godt sige, at det bliver lidt efterårsagtigt.