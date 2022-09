Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Onsdag kan du blive rigtig gennemblødt - eller også gør du ikke.

Der er nemlig store udsving i prognoserne. Og derfor er det svært at konkludere, hvor og hvornår det skal regne.

Men DMI har ikke desto mindre udsendt en risikomelding for kraftig regn og lokale skybrud.

»Et lavtryk over De Britiske Øer sender en front med regn og byger op over landet fra syd. I forbindelse med fronten kan der opstå byger som kan blive så kraftige at der lokalt kan falde mere end 15 mm regn på 30 min, hvilket er kriteriet for skybrud,« skriver de i meldingen og fortsætter:

»Regnen og de mange byger kan også give mellem 25 og 35 mm regn på 6 timer, hvilket er kriteriet på kraftig regn. Den kraftige nedbør forventes at aftage natten til torsdag.«

Uddybende forklarer vagthavende meteorolog Mette Wagner, at man dog skal forvente regn i de vestlige dele af landet.

»Der kommer mange byger, og det starter i Sydvestjylland og så trækker det mod nord og øst op af aftentimerne. Dagen igennem, har vi en risiko for kraftig regn eller lokale skybrud i Jylland, på Fyn og i det vestlige dele af Sjælland.«

»Nogle vil overhovedet ikke få noget regn, men der kan også være nogle der får mere end resten af landet får til sammen. Der kan være også være torden. Og hvis nogle af byger slår sig sammen, så kan det også give kraftige vindstød. Hvis der kommer skybrud, så kan det betyde oversvømmede kældre og motorveje.«