Havde du frygtet vand i kælderen i de tidligere morgentimer på grund af det varslede skybrud, kan du ånde lettet op. Måske.

Det skybrud, som Danmarks Meteorologiske Institut havde advaret om natten til tirsdag, bliver nemlig måske slet ikke til noget.

DMI har nedgraderet varslet til et såkaldt 'risikovarsel', og i skrivende stund er det kun på Bornholm, at der er et egentligt varsel.

Men der er al mulig grund til at huske paraply og regntøj tirsdag morgen. Det bliver nemlig en våd morgen for de fleste - især på den østlige del af Sjælland.

Lunt, men mange skyer og stedvis regn eller byger, som kan være med torden. Vi får op til 25 grader. Se dit lokale vejr på https://t.co/o6hFfzt8iI pic.twitter.com/xQEvLSAQmW — DMI (@dmidk) June 11, 2019

På Bornholm er der altså stadig risiko for, at der vil falde så meget regn, at skybrudskriteriet bliver opfyldt.

»Vi får et regnvejr op sydfra, men de store sammenhængende nedbørsmængder er det sådan set kun Bornholm, der har udsigt til,« lyder det tidligt tirsdag morgen fra vagthavende meteorolog, Hans Wanner, fra DMI.

Men selv på Solskinsøen ser det ud til, at kriterierne for skybrud ikke bliver opfyldt.

Selv om DMI har nedgraderet varslet, så det nu i stedet er et såkaldt 'risikovarsel', så bliver det en våd morgen for alle på det østlige Sjælland, hvor de regner fælt i de tidlige morgentimer.

»Men det bliver mere noget, vi kalder normale sommerbyger,« siger Hans Wanner fra DMI.

Varslet lød oprindeligt på mellem 25-30 millimeters nedbør, og der er stadig risiko for, at der kan falde så meget. Meteorologerne beroliger dog med, at det er de allerfærreste, der vil få så meget.

Efter frokost klarer det op, og der kommer 'lidt eller nogen sol.' Og det bliver en lun dag - omkring 25 grader.

I løbet af tirsdagen kan der komme flere byger, men de helt store mængder kommer først ud på aftenen og natten til onsdag. Her er det sandsynligvis igen risiko for skybrud i de østlige egne, Sjælland, Lolland-Falster og Bornholm.