Fredag går mange danskere på ferie, og samtidig kommer sneen i den grad til at dale over landet.

Det skriver DMI.

Under overskriften 'snestormslignende tilstande fredag,' bliver danskerne klædt på til ferie.

Det er meteorolog Erik Hansen, der har skrevet kommentaren.

Han skriver blandt andet, at en front med udbredt sne fredag breder sig op over landet fra sydvest.

Sneen falder fra morgenstunden i Sønderjylland, og når Aarhus og København ved middagstid.

Om aftenen rammer sneen Nordjylland.

'Det er et ret langvarigt snevejr. Det kan tage 12-18 timer fra sneen begynder at falde, til den enten går over i regn eller ophører. Den samlede snemængde kan komme op på 5–15 cm, og i den centrale del af Jylland lokalt op til 20 cm,' skriver meteorlogen.

Når fronten bevæger sig op over landet, tiltager vinden og bliver jævn til hård fra øst, ved østvendte kyster op til kuling med vindstød op til hård kuling.

Erik Hansen skriver:

'Den forventede snemængde opfylder ikke helt kriteriet for snestorm, men det vil føles som snestormslignende tilstande i store dele af landet.'

Vinden fra øst kan også give forhøjet vandstand i Østersøen, fra Aflandshage på Sydamager til Gedser samt Sydfyn og Lillebælt. Vandstanden ventes at toppe fredag aften med op til 100-120 cm mange steder.

Fredag aften skulle vinden aftage, og der kommer plusgrader.