Selv om april-varmen står for døren i weekenden, slipper flere steder i landet ikke for sne tirsdag morgen. Ifølge flere vejrstationer vil der falde sne både i Jylland og på Sjælland.

Ifølge TV 2 ligger der et bælte hen over Midt-, Vest- og Østjylland og det nordlige og østlige Sjælland, der giver både slud og sne i morgentimerne.

»Sneen kommer til at falde som tøsne, og dermed er det nok højst to centimeter sne, der bliver liggende. Men der kommer til at falde op mod otte millimeter regn og slud,« fortæller vagtchefen hos DMI.

Senere på dagen vil fronten trække mod nord, og dermed vil sneen ramme både det nordlige Jylland og Sjælland, skriver mediet.

Det for årstiden usædvanlige sne og slud på op mod 9 millimeter sker på grund af en varmfront, der fra sydvest har lagt sig tværs over landet, kombineret med frisk vind fra øst.

Det har fået blandt andre Sydsjællands Politi til at advare mod glatte veje i morgentrafikken.

Godmorgen til Sydsjælland og Lolland-Falster. Første arbejdsdag efter påsken. Vejret er blevet lidt bedre, men flere steder i kredsen regner eller sne det, så stå op i god tid, så I ikke skal skynde Jer alt for meget, og dermed øge chancen for uheld. God dag til alle, #politidk. — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) April 3, 2018

Det bliver dog en ægte forårsdag, da temperaturen i løbet af i eftermiddag vil stige til syv grader og sågar 10 grader lokalt, skriver DMI.

Tirsdag først udbredt regn, slud eller sne senere kun lidt regn af og til, og længest mod syd måske lidt sol

Varm onsdag

Onsdag får danskerne endelig varme. Et lavtryk sydvest for Irland bevæger sig ifølge DMI mod nordøst, hvilket skaber lunere luft, der kommer fra syd. Det kan give helt op til 15 graders varme flere steder i landet.

2017 blev de negative rekorders år, hvor både sommeren og efteråret blev blandt de vådeste og mest solfattige nogensinde. Det har 2018 fulgt op på. Marts blev således den mest solfattige marts-måned i knap 20 år. Her skal man helt tilbage til marts 1999, hvor solen kun skinnede i 72 timer. Det var otte timer mindre end i år. Gennemsnittet for marts ligger på 110 timers solskin.