Alt godt kommer til den, der venter.

Længes du også efter at se solen, skal du bare vente et par dage endnu. Og også lige læse denne artikel helt til ende.

For selvfølgelig skal vi lige have et par gråvejrsdage mere, før der på fredag endelig er en chance for, at det lysner over landet.

For der er én farve, der har været gennemgående i vejrartiklerne de seneste mange dage. Og det er gråt.

Anja Bodholdt, som er vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, medgiver da også, at det kan virke, som om vejrtjenesten genbruger sine vejrudsigter.

Onsdag bliver endnu en gråvejrsdag, forudser hun, selvom den bliver pænere vejrmæssigt, end tirsdagen var.

»Sammenlignet med i går (tirsdag, red.) bliver det ganske pænt, men det kommer an på, hvilke kriterier man har,« siger hun og tilføjer:

»Det holder tørt, der kommer ikke meget vind, og det bliver ganske lunt, mellem seks til otte grader.«

Endnu en dag venter med masser af skyer på himlen , men modsat i går, vil de holde tæt . Temperaturen vil ligge mellem 6 og 8 grader. Ud på natten nærmer et nyt regnvejr sig vestfra og det vil passerer Danmark i løbet af i morgen . — DMI (@dmidk) December 16, 2020

Men. For der er naturligvis et »men«, fristes man til at sige:

Meteorologen forudser altså, at vi igen får en grå dag.

»Der kommer mange skyer over hele landet, og de bliver liggende hele dagen,« siger hun.

Det er faktisk kun nordvestjyderne, der kan være heldige at få et glimt af solen onsdag morgen og formiddag, før dynen af skyer også lægger sig over land på de kanter.

Og lad os så hurtigt kaste et blik på fredagens vejr.

Torsdag bliver nemlig en »mellemdag« med skyer og regnvejr, lover Anja Bodholdt.

»På fredag vil jeg næsten tro, at vi kan få solen at se mange steder,« siger hun og tilføjer, at ugens sidste hverdag også bliver blæsende.

»Men det bliver i hvert fald en dag, der vil syne meget lysere,« siger hun.