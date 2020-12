Føler du, at du har spejdet forgæves efter solens stråler hele julemåneden?

Så er det ikke helt forkert.

Vi er nemlig på vej mod en af de mørkeste julemåneder i mands minde – og denne fredag bliver ingen undtagelse.

»Det bliver endnu en dag i serien af lune gråvejrsdage,« siger vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI), Klaus Larsen.

At vi får mellem fem og ni grader, en smule nedbør – især i Nordjylland – og let til frisk vind denne fredag kan næppe overraske særlig mange. For sådan har vejret jo efterhånden været i dagevis.

Til gengæld er det helt usædvanligt, at solen har tittet så lidt frem fra sit skjul bag de tunge skyer, som det er tilfældet i år.

Lidt over halvvejs inde i december har solen kun skinnet i lidt over to timer på landsplan – og medmindre solen tager revanche senere på måneden, kan vi være på vej mod den mørkeste december i mere end tre årtier.

»Med udsigt til at det overvejende grå vejr fortsætter, er mit forsigtige bud, at vi samlet set lander et sted mellem 10 og 20 timers solskin, dog meget afhængigt af vejrudviklingen efter jul. Det vil sige, december 2020 kan ende i bund-10 over solfattigste decembermåneder, DMI nogensinde har registreret, og bliver den solfattigste december i 35 år,« forklarer klimatolog Mikael Scharling på DMI's hjemmeside.

Intet nyt under sol. Det bliver endnu en dag i serien af milde gråvejrs dage med lidt regn.

Julemåneden er også usædvanlig af en anden – og i betragtning af gråvejret måske lidt overraskende – grund.

»På trods af de mange skyer ser december også ud til at blive tør. Lige nu er der kun faldet 17,6 mm, og selv om vi forventer mere nedbør den kommende uge, kan vi faktisk godt gå hen og få den tørreste december i 25 år,« siger Mikael Scharling.

Vejret er også denne fredag med den vagthavende meteorolog Klaus Larsens ord 'gråt i gråt', men heldigvis lover han lidt tiltrængte solstråler til danskerne lørdag.

»Det klarer op i løbet af natten, så vi får solen at se de fleste steder lørdag morgen og formiddag,« siger han.

Især i de nordlige og østlige dele af landet vil solen – endelig – kigge frem fra sit decemberhi først på lørdagen.

Det bliver også ganske lunt for årstiden med temperaturer mellem fem og otte grader.

»Jeg vil anbefale, at man går sig en tur i morgen formiddag (lørdag, red.), for søndag vender gråvejret tilbage,« slutter Klaus Larsen.