Har du husket regntøjet, inden du kørte hjemmefra?

Hvis ikke skulle du måske overveje at tage bussen eller bilen, hvis du da ikke er bevæbnet med en paraply.

Onsdag bliver nemlig en yderst våd dag.

»Vi får temmelig meget vand,« lyder det fra vagthavende meteorolog hos DMI, Henning Gisselø, onsdag morgen.

Og det er vist lidt af en underdrivelse:

De næste 24 timer kan vi faktisk se frem til at få mellem en tredjedel og halvdelen af den nedbør, vi normalt får på en hel september måned.

»Mange steder kommer der mellem 30 til 40 millimeter det næste døgns tid,« siger Henning Gisselø.

Danmarks Meteorologiske Institut har da også et varsel om kraftig regn for hele landet.

Så er der endelig mulighed for få luftet paraplyer, regntøj og gummistøvler Det kommende døgn kommer der nemlig meget regn til hele landet Lokalt kan der falde mellem 30 og 40 mm, hvilket svarer til ca. halvdelen af, hvad vi normalt får i hele september måned. pic.twitter.com/OAY2rZRYpW — DMI (@dmidk) September 15, 2021

Meteorologen forklarer, at der ikke er den store forskel på, hvordan vejret bliver rundt omkring i landet onsdag. Det er mere et spørgsmål om hvornår regnvejret kommer, og hvornår det stopper igen.

»Regnvejret er fra morgenstunden på vej ind over landet fra sydvest, og så breder det sig til resten af landet i løbet af dagen. Det tiltager i styrke i vest i formiddag og mod øst i eftermiddag.«

Et vue over de fire største byer bliver derfor også en noget enslydende affære.

Aarhus og Odense

Her begynder regnen allerede i formiddag. Det er så til gengæld også her, de forsvinder først igen. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 15 til 19 grader. Sluserne åbner sig allerede ved 10-tiden, og det slutter først på den anden side af midnat.

Aalborg

I Nordens Paris kommer den første regn også ved 10-tiden, men Aalborg er et af de steder, hvor fronten bliver liggende i længst tid.

København

I løbet af eftermiddagen kommer regnen også til København. Omkring klokken 14 skal du finde regntøj og paraply, og det bliver bare ved og ved til langt ud på natten.

Og regnen slipper ikke sit tag i landet lige med det samme. Vi skal helt frem til i aften og nat før det begynder at holde op.

»I morgen tidlig har regnen sluppet sig tag i det meste af landet. Det bliver Nordsjælland, Nordjylland og Bornholm, der slipper sidst, siger Henning Gisselø.

Torsdag bliver heldigvis ikke helt så våd, understreger han, men det bliver »en skyet dag med spredte regnbyger.«