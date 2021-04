Samme vejrtype som i februar. Bare nogle grader varmere.

Sådan lyder den nedslående melding om den kommende uges vejr fra vagthavende meteorolog hos Danmarks Meteorologiske Institut, Henning Gisselø.

For på dagen, hvor landet åbner efter måneders coronanedlukninger, hvor folk står i lange køer til test, og mange børn igen kan møde i skole, er det ikke ligefrem ‘Det er i dag et vejr et forårsvejr', vi kommer til at nynne.

Faktisk råder Henning Gisselø til, at vi beholder ‘vinterkostumet’ på lidt endnu.

Sådan så det ud omkring søerne i København 2. påskedag, og den kommende uge er der ikke meget mere forårsvejr på vej. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Sådan så det ud omkring søerne i København 2. påskedag, og den kommende uge er der ikke meget mere forårsvejr på vej. Foto: Bax Lindhardt

»Det er ikke det der lune forårsvejr. Det er det altså ikke,« beklager han og melder om både slud- og snebyger.

Særligt i den sydvestlige del af Jylland.

Her er der også risiko for, at vejene kan være glatte i morgentimerne, advarer han.

»Bygerne kan brede sig østpå i løbet af dagen, men sammenlignet med i går (mandag, red.) bliver det ikke nær så voldsomt, og ikke nær så udbredt.«

Snebyger strømmer i dag ned over Nordsøen fra nord og nordvest og nogle af dem trækker også ind over især den sydvestlige del af landet. Nordjyderne får glæde af de norske fjelde, som yder læ mod bygerne og sikrer fint solskin Følg bygerne her: https://t.co/WPtHsJdrql pic.twitter.com/HvEkXAwH7A — DMI (@dmidk) April 6, 2021

Og ikke nok med, at vi kan se frem til en dage med bygevejr. Det bliver også køligt og blæsende.

»Det bliver ikke særlig varmt, og det vil være koldt at være ude, så det bliver noget med at iføre sig vinterkostumet,« siger Henning Gisselø.

De fleste steder i landet melder meteorologen om fire til fem graders varme, mens nordjyderne – som tirsdag kan glæde sig over »det bedste vejr« – kan se frem til syv til otte grader og måske lidt sol.

»Det vil føles koldt, og det bliver svært at finde en krog med læ,« siger den vagthavende meteorolog, som ikke tror mange af os vil fange solens stråler i løbet af dagen.

Det lignede en snestorm 2. påskedag. Så slemt bliver det ikke den kommende uge, men kulden har bidt sig fast, melder DMI. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Det lignede en snestorm 2. påskedag. Så slemt bliver det ikke den kommende uge, men kulden har bidt sig fast, melder DMI. Foto: Bax Lindhardt

Der er heller ikke meget godt nyt at hente, når man nærstuderer prognoserne for de kommende dage, som også lyder på »køligt med byger, som kan have indslag af lidt hvidt.«

Og så er nattefrosten ingenlunde et overstået kapitel denne sæson.

Selvom Henning Gisselø understreger, at denne vejrtype er helt normal i april, hvor vi med meteorologens ord kan »få stort set hvad det skal være« rent vejrmæssigt, så forklarer han, at kulden meget bastant har bidt sig fast lige nu.

»Den her vejrsituation ligner den, vi havde i februar med nattefrost og kraftig vind fra nord og nordvest. Forskellen er bare, at vi nu skriver april og ikke februar, og så er temperaturerne noget højere.«