Nød du, at vinterjakken kunne få en pause i klædeskabet i går?

Så kan du glæde dig til i dag, hvor temperaturerne smager endnu mere af forår. Men så er det også slut.

»Fredag bliver det for årstiden meget mildt med temperaturer helt op omkring 12 grader,« skriver DMIs vagthavende meteorolog Trine Pedersen i en kommentar på vejrinstituttets hjemmeside.

Præcis som i går er der dog en bagside af medaljen. De lune temperaturer ledsages nemlig igen i dag af grå skyer og regnvejr, som breder sig over landet vestfra.

»Drømmer man om sol og tørvejr, skal man derfor tage mod sydøst, hvor det vil holde tørvejr det meste af dagen og hvor man oven i købet kan være heldig at fange lidt solglimt,« lyder det fra Trine Pedersen.

I weekenden falder temperaturen en hel del. Til gengæld tilsmiler vejrguderne os danskere på en anden måde.

»Lørdag klarer det op med tørvejr, sol og temperaturer mellem fem og ni grader, og det tegner derfor til at blive weekendens flotteste dag, i hvert fald hvad angår mængden af sol,« skriver Trine Pedersen.

Det klare vejr kommer imidlertid med en for vinterhalvåret klassisk følgesvend: At det bliver koldt, når solen går ned og ikke længere kan varme jorden op, idet der ikke vil være skyer til at holde på varmen.

Hvor der natten til fredag var tocifrede varmegrader flere steder i landet, vender nattefrosten tilbage blot to døgn senere.

DMI lover således »udbredt nattefrost« og temperaturer helt ned til tre graders frost.

Og søndagsvejret? Ja, det bliver langt henad vejen ligesom om lørdagen, men med to undtagelser.

Morgenen bliver køligere, og i løbet af dagen bliver det – igen – skyet med regnvejr vestfra.